В Испании нашли тело 13-летнего украинца, который пропал неделю назад

В Бадахосе расследуют смерть 13-летнего украинца, найденного в парке, предварительно – подросток упал с верхушки стены.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Испании, в городе Бадахос, было найдено тело 13-летнего мальчика из Украины, Тараса, который пропал в минувшее воскресенье. Тело нашли прохожие в растительной местности на склонах Ла-Альказаба. По предварительным данным, подросток упал с верхушки стены, ведущей к садам La Galera, пишет HOY.

На место происшествия прибыли полиция и медики, которые констатировали смерть мальчика. Полицейские подтвердили, что это тело Тараса, который исчез в воскресенье, 23 марта. Точные обстоятельства смерти, а также время, которое тело находилось в парке, сейчас устанавливаются.

Основная версия трагедии - это самоубийство, однако следователи не исключают возможность несчастного случая или насильственной смерти. Семья мальчика обратилась в полицию с заявлением об исчезновении в понедельник, а оперативники начали расследование. Тарас проживал в Бадахосе вместе с семьей, которые переехали в Испанию как беженцы после российского вторжения в Украину.

Для завершения расследования полиция оцепила Парк де ла Легион и закрыла сады Ла Галера, где продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.