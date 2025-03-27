Кабмін спростив отримання пенсійних виплат для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ

Для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію.

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Міністерство соціальної політики України повідомило, що Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, що раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Для врегулювання ситуації Уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до ПФУ.

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