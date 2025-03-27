До України відправлять військову делегацію з Британії та Франції для роботи із ЗСУ, — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україну вирушить франко-британська місія для роботи зі українськими військовими.

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Франція та Великобританія найближчим часом направлять військову делегацію до України для роботи зі ЗСУ, щоб допомогти їм спланувати майбутнє. Про це на пресконференції в Парижі за підсумками саміту "Коаліції охочих" заявив французький президент Емманюель Макрон.

"Ми з прем'єр-міністром Великобританії дамо мандат главам наших генштабів, щоб французько-британська команда була спрямована в Україну найближчими кількома днями", - зазначив він.

За словами Макрона, згідно з франко-британською пропозицією, ці війська мають діяти як інструмент "стримування" після укладення мирної угоди між Україною та РФ.

"Це були б сили з кількох держав, оскільки немає одностайності з цього приводу, які присутні в заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями і мали б стримуючий ефект проти потенційної російської агресії", - заявив президент Франції.

За три тижні країни-партнери підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.

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