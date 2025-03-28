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Верховный Суд разъяснил, должен ли нотариус, не проверивший наличие ареста на квартиру при удостоверении договора, возместить ущерб

08:10, 28 марта 2025
В кассационной жалобе представитель потерпевшей указывал, что ущерб был причинен именно в связи с небрежными действиями нотариуса, которая сделала запрос в Реестр прав на недвижимое имущество только по регистрационному номеру объекта, из-за чего не были получены данные о наличии ареста на квартиру.
Верховный Суд разъяснил, должен ли нотариус, не проверивший наличие ареста на квартиру при удостоверении договора, возместить ущерб
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Ущерб, причиненный небрежными действиями частного нотариуса при удостоверении договора купли-продажи квартиры, возмещается им в полном объеме, если не доказано предоставление лицом, обратившимся к нотариусу за совершением нотариального действия, поддельных документов или недостоверной информации. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 февраля 2025 года по делу 643/3313/21.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал частного нотариуса виновным и осудил по ч. 2 ст. 367 УК.

Местный суд отказал потерпевшей в удовлетворении гражданского иска к обвиняемой о возмещении имущественного ущерба.

В обоснование такого решения суд указал, что частному нотариусу при совершении нотариальных действий — удостоверении договора купли-продажи квартиры, который послужил основанием для государственной регистрации права собственности на эту квартиру за потерпевшей, — были предоставлены поддельные документы, что исключает ответственность нотариуса за его незаконные или небрежные действия.

В кассационной жалобе представитель потерпевшей указывает, что ущерб потерпевшей был причинен именно в связи с небрежными действиями нотариуса, которая сделала запрос в Реестр прав на недвижимое имущество и их обременений только по регистрационному номеру объекта недвижимости, из-за чего не были получены данные о наличии зарегистрированного решения об аресте квартиры.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил решения судов предыдущих инстанций в части разрешения гражданского иска и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

Так, КУС ВС указал, что согласно ч. 1 ст. 27 Закона «О нотариате» ущерб, причиненный лицу в результате незаконных действий или небрежности частного нотариуса, возмещается в полном размере.

В то же время, согласно ч. 2 ст. 27 Закона «О нотариате», нотариус не несет ответственности, если лицо, обратившееся к нотариусу за совершением нотариального действия: предоставило недостоверную информацию по любому вопросу, связанному с совершением нотариального действия; предоставило недействительные и/или поддельные документы; не заявило об отсутствии или наличии лиц, прав или интересов которых может касаться нотариальное действие, за совершением которого обратилось лицо. При установленных фактических обстоятельствах действия частного нотариуса квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК.

Таким образом, по приговору местного суда именно небрежные действия частного нотариуса (проверка объекта недвижимости не по всем идентификаторам при наличии обременений в виде ареста) привели к соответствующим последствиям, при этом сведений о признании договора купли-продажи квартиры поддельным документом, который стал правовым основанием для регистрации сделки, материалы уголовного производства не содержат.

Следовательно, обосновывая свое решение, местный суд пришел к преждевременному выводу относительно оснований для отказа в удовлетворении гражданского иска, поскольку такие выводы противоречат установленным судом обстоятельствам дела, а также не согласуются с точным содержанием ч. 2 ст. 27 Закона «О нотариате».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд разъяснил, должен ли нотариус, не проверивший наличие ареста на квартиру при удостоверении договора, возместить ущерб

В кассационной жалобе представитель потерпевшей указывал, что ущерб был причинен именно в связи с небрежными действиями нотариуса, которая сделала запрос в Реестр прав на недвижимое имущество только по регистрационному номеру объекта, из-за чего не были получены данные о наличии ареста на квартиру.

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