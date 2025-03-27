У Херсоні затримали чоловіка, який готував теракт біля ТЦК

За даними СБУ, російські спецслужби наказали підозрюваному залишити сумку із саморобною вибухівкою на вході до будівлі ТЦК.

Фото: СБУ

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Служба безпеки затримала російського агента, який готував вибух біля ТЦК у Херсоні.

Як повідомили в СБУ, за завданням РФ чоловік мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта "на гарячому", коли він перебував біля місця запланованого теракту.

Виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через Тelegram-канали з пошуку "швидких" заробітків.

Після виконання ворожих "тестових завдань" на Черкащині, де він підпалив об’єкти Укрзалізниці, агента "відрядили" до Херсона для підготовки нового теракту.

Чоловік встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відслідковувало кожен його крок. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Тернополі пара готувала подвійний теракт біля ТЦК.

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