У Тернополі пара готувала подвійний теракт біля ТЦК

СБУ затримала подружжя з Полтавщини, яке планувало здійснити теракти біля ТЦК за завданням російських спецслужб.

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Служба безпеки попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини. Про це повідомляє СБУ.

Спочатку вони планували підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.

У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість людей, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».

Повідомляється, що підозрювані, двоє наркозалежних із Полтавщини, 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші "на дозу" на Telegram-каналах, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину та принесли до орендованої квартири.

СБУ викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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