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В Тернополе пара готовила двойной теракт возле ТЦК

12:23, 27 марта 2025
СБУ задержала супругов из Полтавщины, которые планировали совершить теракты возле ТЦК по заданию российских спецслужб.
В Тернополе пара готовила двойной теракт возле ТЦК
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Служба безопасности предотвратила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей из Полтавщины. Об этом сообщает СБУ.

Сначала они планировали взорвать припаркованный возле ТЦК служебный автомобиль, а по прибытии на место происшествия экстренных служб должна была сработать вторая взрывчатка.

Таким образом, российские спецслужбы планировали не только убить максимальное количество людей, но и ликвидировать своих агентов как «лишних свидетелей».

Сообщается, что подозреваемые, двое наркозависимых из Полтавщины, 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу" на Telegram-каналах, выполняя телефонные указания, забрали оставленные для них самодельные взрывные устройства из камер хранения магазина и принесли в арендованную квартиру.

СБУ разоблачила агентов еще на начальном этапе взрывной деятельности. После документирования их преступлений обоих фигурантов задержали, направляясь со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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СБУ Тернополь ТЦК

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