Вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения сейчас, но это может измениться в будущем – Марк Рютте

Марк Рютте также подчеркнул, что практическое сотрудничество между Украиной и НАТО остаётся очень интенсивным.

Фото: Reuters

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники на саммите в Вашингтоне подтвердили необратимость пути Украины в НАТО, но они никогда не говорили, что вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения. Об этом он сказал в Польше во время общения со слушателями Варшавской школы экономики.

«Есть два аспекта. Первый: НАТО продолжило перспективу для Украины относительно членства в Альянсе. Это было четко подтверждено в Вашингтоне во время прошлого саммита, где мы заявили, как Альянс, что путь Украины в НАТО является необратимым. Я также всегда подчеркивал: мы никогда не говорили, что членство Украины в НАТО должно быть частью мирного соглашения. Что сказали американцы — что, с их точки зрения, как субъект мирного соглашения, Украина не должна получать членство в НАТО. Но это, безусловно, отличается от того, что может произойти в будущем», — заявил Рютте.

Также он подчеркнул, что практическое сотрудничество между Украиной и НАТО остается очень интенсивным.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что вступление Украины в НАТО "невероятно" маловероятно.

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