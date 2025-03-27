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Украина в переговорах о вступе в ЕС ожидает открытия кластера «Внешние отношения»

12:06, 27 марта 2025
Андрей Сибига отметил, что украинская сторона ожидает официального скринингового отчета Европейской Комиссии и, соответственно, решения о открытии переговорного кластера.
Украина в переговорах о вступе в ЕС ожидает открытия кластера «Внешние отношения»
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Уровень совместимости внешней политики Украины, а также политики безопасности и обороны с соответствующими политиками ЕС является беспрецедентно высоким. Это было подтверждено в процессе скрининга законодательства по переговорному разделу «Внешняя политика и политика безопасности и обороны», который завершился в начале марта этого года, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Предварительные итоги скрининга, готовность Украины на этом этапе переговоров и дальнейшие шаги обсудили в МИД на совещании под председательством министра Андрея Сибиги и с участием главы соответствующей переговорной группы, заместителя министра Евгения Перебийноса.

Как указано, в ходе скрининга украинская делегация представила Европейской Комиссии и Европейской службе внешней деятельности подробную информацию о реализации внешней политики, политики безопасности и обороны Украины. Особое внимание уделили анализу политик в сферах предотвращения конфликтов, нераспространения оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом, противодействия дезинформации и информационным манипуляциям.

Рукводитель МИД Андрей Сибига отметил, что уровень присоединения Украины к внешнеполитическим заявлениям и решениям ЕС, который является одним из критериев в переговорах и вступлении, составляет 95% по итогам 2024 года и 100% по итогам первых месяцев 2025 года.

Министр отметил, что на данный момент украинская сторона ожидает официального скринингового отчета Европейской Комиссии и, соответственно, решения о открытии переговорного кластера «Внешние отношения».

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ЕС МИД Украина Андрей Сибига

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