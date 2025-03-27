Госрегистрация права собственности на недвижимое имущество в случае его истребования из незаконного владения на основании решения суда — что нужно знать

Регистрационные действия на основании судебных решений осуществляются исключительно на основании решений суда, полученных в результате информационного взаимодействия Государственного реестра прав и Единого государственного реестра судебных решений.

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В поданных в Министерство юстиции Украины жалобах заявители довольно часто обосновывают свои требования о удовлетворении жалобы проведением государственной регистрации прав при наличии такого основания для отказа в государственной регистрации, как наличие зарегистрированных обременений на объекты недвижимого имущества в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (далее — Государственный реестр прав), пишет Офис противодействия рейдерству.

В то же время законодателем определены случаи, когда наличие зарегистрированных в Государственном реестре прав обременений на объекты недвижимого имущества не является препятствием для проведения государственной регистрации прав.

О государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в случае его истребования из чужого незаконного владения на основании решения суда рассказала секретарь центральной Коллегии по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции Украины Ольга Кухтик.

Пунктом 9 части первой статьи 27 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее — Закон) установлено, что государственная регистрация прав проводится на основании вступившего в законную силу судебного решения о приобретении, изменении или прекращении права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости.

При этом регистрационные действия на основании судебных решений проводятся исключительно на основании решений суда, полученных в результате информационного взаимодействия Государственного реестра прав и Единого государственного реестра судебных решений (абзац первый статьи 31-1 Закона).

Кроме того, стоит подчеркнуть, что согласно пункту 67 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1127 (далее — Порядок), для государственной регистрации права собственности:

в случае истребования имущества из чужого незаконного владения на основании решения суда подается соответствующее решение суда;

в случае расторжения договора, по которому произошло переход права собственности на имущество, на основании решения суда подаются документы, необходимые для соответствующей регистрации, предусмотренные статьей 27 Закона и Порядком, подтверждающие право собственности на такое имущество у отчуждателя до заключения расторгнутого договора, кроме случаев, когда право собственности отчуждателя на соответствующее имущество было зарегистрировано в Государственном реестре прав или право собственности отчуждателя на соответствующее имущество признано таковым решением суда;

в случае перевода прав и обязанностей покупателя по договору, по которому произошло переход права собственности на недвижимое имущество, на основании решения суда также подается экземпляр (дубликат) такого договора, кроме случая, когда право собственности на такое имущество на основании соответствующего договора зарегистрировано в Государственном реестре прав;

на самовольно построенный завершенный строительством объект, право собственности на который признается на основании решения суда, подаются необходимые для соответствующей регистрации документы, предусмотренные пунктами 77–79 Порядка.

Частью четвертой статьи 24 Закона урегулировано, что отказ в государственной регистрации прав по причине наличия зарегистрированного обременения вещных прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости, кроме случаев, определенных Законом (пункт 6 части первой статьи 24 Закона), не применяется в случае государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество на основании решения суда о приобретении, изменении или прекращении права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество или истребования недвижимого имущества из чужого незаконного владения.

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