Держреєстрація права власності на нерухоме майно у разі його витребування з незаконного володіння на підставі рішення суду — що треба знати

Реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень суду, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень.

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У поданих до Міністерства юстиції України скаргах скаржники досить часто обґрунтовують свої вимоги про задоволення скарги проведенням державної реєстрації прав за наявності такої підстави для відмови у державній реєстрації, як наявність зареєстрованих обтяжень на об’єкти нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), пише Офіс протидії рейдерству.

Водночас законодавцем визначені випадки коли наявність зареєстрованих в Державному реєстрі прав обтяжень на об’єкти нерухомого майна не є перешкодою у проведенні державної реєстрації прав.

Про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у разі його витребування з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду розповіла секретар центральної Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкті державної реєстрації, територіальних органів Міністерство юстиції України Ольга Кухтик.

Пунктом 9 частини першої статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») (далі – Закон) встановлено, що державна реєстрація прав проводиться на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості.

При цьому реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень суду, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень (абзац перший статті 31-1 Закону).

Крім того, варто наголосити на тому, що відповідно до пункту 67 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок) для державної реєстрації права власності:

- у разі витребування майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду подається відповідне рішення суду;

- у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на майно, на підставі рішення суду подаються документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону та Порядком, що підтверджують право власності на таке майно відчужувача до укладення договору, що розірвано, крім випадків, коли право власності відчужувача на відповідне майно було зареєстровано в Державному реєстрі прав або право власності відчужувача на відповідне майно визнано таким рішенням суду;

- у разі переведення прав та обов’язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду подається також примірник (дублікат) такого договору, крім випадку, коли право власності на таке майно на підставі відповідного договору зареєстроване в Державному реєстрі прав;

- на самочинно збудований закінчений будівництвом об’єкт, право власності на який визнається на підставі рішення суду, подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені пунктами 77-79 Порядку.

Частиною четвертою статті 24 Закону врегульовано, що відмова в державній реєстрації прав з підстави наявності зареєстрованого обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості, крім випадків, визначених Законом (пункт 6 частини першої статті 24 Закону), не застосовується у разі державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно або витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння.

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