В Одесі лікаря викрили на схемі за $7 тисяч: «допомагав» ухилянтам отримати довідки

Повідомлено про підозру лікарю приватної клініки, який оформлював липові довідки для чоловіків призовного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі повідомлено про підозру 65-річному лікарю однієї з приватних клінік, який за 7 тисяч доларів «допомагав» із довідками для уникнення призову. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний запропонував 26-річному чоловіку «допомогу» у наданні відстрочки від мобілізації до лав ЗСУ.

Так, за 7 тисяч доларів лікар приватної клініки обіцяв через особисті зв’язки у закладах охорони здоров’я, ТЦК та СП посприяти у вирішенні питання. Мова йшла про оформлення документів про догляд за начебто хворою матір’ю цього чоловіка, щоб він зміг отримати відстрочку від призову.

Планувалося, що перший транш «клієнт» передасть одразу, а решту – після одержання готових документів.

Під час особистої зустрічі медик отримав частину неправомірних коштів – 4000 доларів. Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці.

Медику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.