  1. В Україні

В Одесі лікаря викрили на схемі за $7 тисяч: «допомагав» ухилянтам отримати довідки

15:59, 16 листопада 2025
Повідомлено про підозру лікарю приватної клініки, який оформлював липові довідки для чоловіків призовного віку.
В Одесі лікаря викрили на схемі за $7 тисяч: «допомагав» ухилянтам отримати довідки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі повідомлено про підозру 65-річному лікарю однієї з приватних клінік, який за 7 тисяч доларів «допомагав» із довідками для уникнення призову. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний запропонував 26-річному чоловіку «допомогу» у наданні відстрочки від мобілізації до лав ЗСУ.

Так, за 7 тисяч доларів лікар приватної клініки обіцяв через особисті зв’язки у закладах охорони здоров’я, ТЦК та СП посприяти у вирішенні питання. Мова йшла про оформлення документів про догляд за начебто хворою матір’ю цього чоловіка, щоб він зміг отримати відстрочку від призову.

Планувалося, що перший транш «клієнт» передасть одразу, а решту – після одержання готових документів.

Під час особистої зустрічі медик отримав частину неправомірних коштів – 4000 доларів. Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці.

Медику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]