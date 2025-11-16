В Одессе врача разоблачили на схеме за $7 тысяч: он «помогал» уклонистам получать справки

Сообщено о подозрении врачу частной клиники, который оформлял липовые справки для мужчин призывного возраста.

В Одессе сообщено о подозрении 65-летнему врачу одной из частных клиник, который за 7 тысяч долларов «помогал» со справками для уклонения от призыва. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что подозреваемый предложил 26-летнему мужчине «помощь» в предоставлении отсрочки от мобилизации в ряды ВСУ.

Так, за 7 тысяч долларов врач частной клиники обещал через личные связи в учреждениях здравоохранения, ТЦК и СП посодействовать в решении вопроса. Речь шла об оформлении документов об уходе за якобы больной матерью этого мужчины, чтобы он смог получить отсрочку от призыва.

Планировалось, что первый транш «клиент» передаст сразу, а остальную сумму — после получения готовых документов.

Во время личной встречи медик получил часть неправомерных средств — 4000 долларов. Сразу после передачи денег его задержали правоохранители.

Медику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

