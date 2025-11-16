  1. У світі

У Теннессі потрапив в аварію автомобіль віцепрезидента США Джей Ді Венса – є постраждалі

15:41, 16 листопада 2025
Офіцера доставили до лікарні у критичному стані.
Фото: ABC News
У місті Меривілл, штат Теннессі, сталася дорожня аварія за участю кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса, унаслідок якої постраждав поліцейський Джастін Браун. Про це повідомляє ABC News.

Браун, який брав участь у «місії з охорони високопоставлених осіб» разом із співробітником дорожньої поліції, отримав серйозні травми. Йому надали невідкладну допомогу медики, що супроводжували кортеж, після чого в критичному стані доправили до лікарні для операції. Дорожній поліцейський, також залучений до супроводу, зазнав легших ушкоджень і не потребував госпіталізації.

Начальник поліції Мерівілля Тоні Крісп висловив подяку за швидке реагування, яке врятувало життя Брауну: «Цим людям, справжнім героям, ми ніколи не зможемо достатньо віддячити».

Прес-секретар Секретної служби США підтвердив ABC News, що кортеж, який охороняли Браун та його колега, супроводжував Венса. Старший агент офісу Секретної служби в Ноксвіллі Кетрін Пірс зазначила, що «захищені особи не постраждали». «Секретна служба уважно стежить за серйозним інцидентом за участю місцевих правоохоронців у Меривіллі. Наші думки з офіцерами, їхніми сім’ями та відомствами», — додала вона.

