В Теннесси попал в аварию автомобиль вице-президента США Джей Ди Венса – есть пострадавшие

15:41, 16 ноября 2025
Офицера доставили в больницу в критическом состоянии.
Фото: ABC News
В городе Мэривилл, штат Теннесси, произошла дорожная авария с участием кортежа вице-президента США Джей Ди Венса, в результате которой пострадал полицейский Джастин Браун. Об этом сообщает ABC News.

Браун, который участвовал в «миссии по охране высокопоставленных лиц» вместе с сотрудником дорожной полиции, получил серьезные травмы. Ему оказали неотложную помощь медики, сопровождавшие кортеж, после чего в критическом состоянии доставили в больницу для операции. Дорожный полицейский, также привлеченный к сопровождению, получил более легкие повреждения и не нуждался в госпитализации.

Начальник полиции Меривилля Тони Крисп выразил благодарность за быстрое реагирование, которое спасло жизнь Брауну: «Этим людям, настоящим героям, мы никогда не сможем достаточно отблагодарить».

Пресс-секретарь Секретной службы США подтвердил ABC News, что кортеж, который охраняли Браун и его коллега, сопровождал Венса. Старший агент офиса Секретной службы в Ноксвилле Кэтрин Пирс отметила, что «защищенные лица не пострадали». «Секретная служба внимательно следит за серьезным инцидентом с участием местных правоохранителей в Мэривилле. Наши мысли с офицерами, их семьями и ведомствами», — добавила она.

