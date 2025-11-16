Україна підписала газову угоду з Грецією – постачання стартує вже у січні

Україна отримає газ через новий південно-північний коридор.

Україна та Греція уклали угоду про продаж природного газу, що сприятиме зменшенню залежності України від російського газу, постачання газу Україні розпочнеться в січні. Про це повідомили прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Президент України Володимир Зеленський під час пресконфренції в Афінах.

«Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси», — зазначив Міцотакіс.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що угода з Грецією є частиною комплексного енергетичного пакету, підготовленого на зимовий період. «Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. Також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і строкові домовленості», — сказав Зеленський.

