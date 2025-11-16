Украина подписала газовое соглашение с Грецией – поставки начнутся уже в январе

Украина получит газ через новый южно-северный коридор.

Украина и Греция заключили соглашение о продаже природного газа, что будет способствовать уменьшению зависимости Украины от российского газа, поставки газа в Украину начнутся в январе. Об этом сообщили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Афинах.

«Отношения между нашими странами приобретают сейчас также важный аспект. Это новая безопасная энергетическая артерия, которая пролегает с юга на север от Греции до Украины. И это благодаря построению вертикального энергетического коридора и соединительной визии города Александрополис до Одессы», — отметил Мицотакис.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что соглашение с Грецией является частью комплексного энергетического пакета, подготовленного на зимний период. «Поставки газа начнутся уже в январе, и важно, что в первом квартале будут реализованы наши первые договоренности. Также, кроме договоренности об оперативных поставках газа, есть и срочные договоренности», — сказал Зеленский.

