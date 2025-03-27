Споры, которые возникают из наследственных, семейных и трудовых правоотношений — обзор практики КГС ВС за февраль 2025 года

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики КГС ВС за февраль 2025 года.

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Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за февраль 2025 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие.

В спорах, возникающих по защите права собственности:

– все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами общего имущества, включающего в себя помещения общего пользования (в том числе вспомогательные), несущие конструкции, инженерные сети и придомовую территорию. Независимо от того, кто осуществил самовольную реконструкцию, ответчик как новый собственник квартиры отвечает за устранение нарушения прав совладельцев, ведь он имеет все права и обязанности, которыми владел предыдущий владелец.

В спорах, возникающих из сделок, в частности договоров:

– заключение договора купли-продажи, когда от имени продавца действует его представитель, а покупателем является родственник этого представителя, само по себе не свидетельствует о наличии злонамеренной договоренности между представителем и покупателем или умысле представителя на заключение договора вопреки интересам продавца. Отсутствие денежных средств, которые продавец должен был получить по договору, не является основанием для признания этого договора недействительным, поскольку неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору не является автоматическим основанием для его оспаривания или признания недействительным;

- договор мены доли квартиры на ноутбук без каких-либо уникальных характеристик, которые обусловили бы заинтересованность ответчика в получении именно такого ноутбука, заключенный со значительной доплатой, равной 96% стоимости обмениваемой доли квартиры, является мнимой сделкой и нарушает преимущественное право второго совладельца квартиры перед другими лицами относительно покупки доли такой квартиры.

В спорах, возникающих из трудовых правоотношений:

– непринятие руководителем образовательного учреждения достаточных мер по организации работы по своевременному наполнению официального вебсайта лицея информацией, касающейся деятельности лицея, а именно обнародование устава заведения, свидетельствует о ненадлежащем исполнении директором своих должностных обязанностей и правомерности применения работодателем дисциплинарного взыскания относительно директора.

В спорах, возникающих из семейных правоотношений:

– сознательное уклонение родителем от исполнения родительских обязанностей по воспитанию дочери, заявления последнего о лишении его родительских прав, адаптированность ребенка к отношениям в семье с новым мужем матери, свидетельствуют об обоснованном лишении родительских прав отца относительно его малолетнего ребенка;

– регуляторное соглашение, заключенное по взаимному согласию сторон во время расторжения брака и одобренное иностранным судом вне спорной процедуры, по своей правовой сущности является соглашением о содержании, которое в соответствии с оговорками, сделанными Украиной во время ратификации Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов.

В спорах, возникающих из наследственных правоотношений:

– законом не предусмотрено оспаривание завещания одним из завещателей по общему завещанию супругов даже в случае распоряжения в таком завещании личным имуществом одного из супругов. В случае распоряжения в совместном завещании супругов личным имуществом одного из супругов завещание в этой части утрачивает силу и такое имущество подлежит наследованию по закону;

– совершеннолетний студент дневной формы обучения не является совершеннолетним нетрудоспособным ребенком наследодателя в понимании ч. 1 ст. 1241 ГК Украины, а следовательно, не является субъектом права на обязательную долю в наследстве;

– неподписание завещания завещателем свидетельствует о ничтожности такого завещания, что исключает возможность признания его недействительным.

В спорах, связанных с применением Закона Украины «О защите прав потребителей»:

– действия банка по установлению клиента высокого уровня риска легализации (отмывания) доходов и расторжению деловых отношений правомерны, если клиент нарушил банковское законодательство, в частности использовал счет физического лица для осуществления предпринимательской деятельности.

Относительно применения норм процессуального права:

– заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возврату без рассмотрения, поскольку такой способ обращения не предусмотрен процессуальным законодательством;

– подпись лица, обращающегося с процессуальным документом в суд, заключает изложенное выше по тексту, что тем самым наглядно согласует со всем тем, что в нем приведено. Таким образом, надлежащим исполнением требований процессуального закона о подписании письменного документа есть осуществление лицом подписи после изложения основного текста этого документа.

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