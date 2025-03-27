В Днепре в результате российского удара повреждено здание налоговой, фото

В результате атаки в здании ГНС были выбиты окна.

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В ночь на 27 марта Россия дронами-камикадзе атаковала Днепр. В результате атаки в городе было повреждено здание налоговой. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

В здании ГНС были выбиты окна. К счастью, никто не пострадал.

«Окажем нашим коллегам из Главного управления ГНС в Днепропетровской области максимальную помощь в восстановлении. Сделаем все, чтобы они могли как можно скорее вернуться на свои рабочие места», — заявил он.

Также Кравченко подчеркнул, что ночная атака — очередной осознанный террор против гражданского населения, еще одно военное преступление, за которое россиянам придется ответить.

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