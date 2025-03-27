Польша приостановила прием заявлений о предоставлении убежища мигрантам на границе с Белоруссией

Правительство приняло постановление о приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

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Правительство Польши приняло постановление о приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении убежища на польско-белорусской границе. Документ вступает в силу с 27 марта на срок 60 дней. Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что постановление будет рассмотрено «без лишних задержек». Об этом пишет Рolsatnews.

Решение, которое было анонсировано еще в октябре 2024 года, предоставит правительству Польши право приостанавливать регистрацию заявлений о предоставлении убежища в определенных пограничных зонах на срок до 60 дней, который может быть продлен.

Исключение составят уязвимые группы людей, в том числе несовершеннолетние без сопровождения взрослых и беременные женщины.

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