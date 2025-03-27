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В ЕС отреагировали на анонсированные Трампом 25-процентные пошлины на импорт автомобилей

09:42, 27 марта 2025
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ответила на введение Дональдом Трампом тарифов на импорт автомобилей.
В ЕС отреагировали на анонсированные Трампом 25-процентные пошлины на импорт автомобилей
Источник фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, сообщает Politico.

«Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на экспорт европейских автомобилей», — сказала фон дер Ляен в заявлении, опубликованном поздно вечером 26 марта. «Тарифы — это налоги — плохи для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе».

Она заявила, что Европа оценит тарифы. В то же время фон дер Ляен отметила, что ЕС продолжит искать решение через переговоры, защищая при этом свои экономические интересы.

«Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы вместе будем защищать наших работников, предприятия и потребителей по всему Европейскому Союзу», — сказала она.

Как пишет Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали легковых автомобилей на сумму 214 миллиардов долларов, в том числе и из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

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США бизнес ЕС Дональд Трамп налоги автомобиль

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