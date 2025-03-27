Министерство обороны расширило список бригад, к которым можно присоединиться по контракту 18-24

К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10.

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В Министерстве обороны сообщили, что количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту «Контракт 18-24», значительно увеличено. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10:

3 отдельная штурмовая бригада

24 отдельная механизированная бригада

93 отдельная механизированная бригада

30 отдельная механизированная бригада

128 отдельная горно-штурмовая бригада

36 отдельная бригада морской пехоты

39 отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты

25 отдельная воздушно-десантная бригада

80 отдельная десантно-штурмовая бригада

59 отдельная штурмовая бригада.

Одновременно как и раньше, можно присоединиться и к:

72 отдельной механизированной бригаде

95 отдельной десантно-штурмовой бригаде

38 отдельной бригаде морской пехоты

28 отдельной механизированной бригаде

10 отдельной горно-штурмовой бригаде

92 отдельной штурмовой бригаде.

Таким образом, есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Ранее мы писали, что в ЦПД при СНБО опровергли, что в Минобороны сравнивали подписку на Netflix со средствами за контракт 18–24 лет.

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