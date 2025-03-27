Министерство обороны расширило список бригад, к которым можно присоединиться по контракту 18-24

В Министерстве обороны сообщили, что количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту «Контракт 18-24», значительно увеличено. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10:
Одновременно как и раньше, можно присоединиться и к:
Таким образом, есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.
Ранее мы писали, что в ЦПД при СНБО опровергли, что в Минобороны сравнивали подписку на Netflix со средствами за контракт 18–24 лет.
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