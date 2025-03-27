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Министерство обороны расширило список бригад, к которым можно присоединиться по контракту 18-24

10:18, 27 марта 2025
К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10.
Министерство обороны расширило список бригад, к которым можно присоединиться по контракту 18-24
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В Министерстве обороны сообщили, что количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту «Контракт 18-24», значительно увеличено. Соответствующий приказ подписал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10:

  • 3 отдельная штурмовая бригада
  • 24 отдельная механизированная бригада
  • 93 отдельная механизированная бригада
  • 30 отдельная механизированная бригада
  • 128 отдельная горно-штурмовая бригада
  • 36 отдельная бригада морской пехоты
  • 39 отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты
  • 25 отдельная воздушно-десантная бригада
  • 80 отдельная десантно-штурмовая бригада
  • 59 отдельная штурмовая бригада.

Одновременно как и раньше, можно присоединиться и к:

  • 72 отдельной механизированной бригаде
  • 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде
  • 38 отдельной бригаде морской пехоты
  • 28 отдельной механизированной бригаде
  • 10 отдельной горно-штурмовой бригаде
  • 92 отдельной штурмовой бригаде.

Таким образом, есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Ранее мы писали, что в ЦПД при СНБО опровергли, что в Минобороны сравнивали подписку на Netflix со средствами за контракт 18–24 лет.

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