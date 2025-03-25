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В ЦПД при СНБО опровергли, что в Минобороны сравнивали подписку на Netflix со средствами за контракт 18–24 лет

11:46, 25 марта 2025
В Центре противодействия дезинформации заявили, что государственные структуры не размещали подобную рекламу.
В ЦПД при СНБО опровергли, что в Минобороны сравнивали подписку на Netflix со средствами за контракт 18–24 лет
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В украинском инфопространстве активно распространилась информация о рекламной кампании по заключению контракта на службу в Силах обороны Украины для мужчин 18–24 лет, в которой выплаты по контракту сравниваются с подпиской на Netflix. Однако, как указали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в ходе верификации информации во всех ответственных структурах, включая Минобороны, стало известно, что государственные структуры не размещали подобную рекламу.

«Она может быть частью информационной кампании влияния на “контракт 18–24”. Отмечаем, что срыв кампании “контракт 18–24” в целом является частью усилий России по подрыву обороноспособности Украины», — указали там.

Как стало известно недавно, в соцсетях активно публиковали фото баннеров якобы от Минобороны с подсчетами, сколько можно купить робуксов на выплаченные средства, а также на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix.

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деньги война контракт Минобороны СНБО

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