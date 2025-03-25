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Утерянная ID-карта разрушила жизнь: 24-летнего немца считают преступником из-за вора, воспользовавшегося его документами

13:16, 25 марта 2025
Из-за кражи ID-карты полиция по ошибке внесла 24-летнего немца в базу преступников, и теперь он годами не может восстановить свою репутацию и найти работу.
Утерянная ID-карта разрушила жизнь: 24-летнего немца считают преступником из-за вора, воспользовавшегося его документами
Фото: AFP
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В Германии 24-летний Рами Баттик уже несколько лет не может устроиться на работу. Причина — в его уголовном досье в Великобритании, где указаны преступления, которых он никогда не совершал. Как оказалось, его личностью воспользовался преступник, применяя украденные документы. Об этом сообщает Der Spiegel.

В британской полицейской базе на имя Баттика числятся обвинения в мошенничестве, вождении без водительских прав и ношении ножа в общественном месте. Однако сам молодой человек утверждает, что не имел отношения ни к одному из этих инцидентов. Его слова подтверждают соответствующие штампы в загранпаспорте — в момент совершения преступлений он находился в Тунисе.

«Я был шокирован. Я показывал работодателям доказательства, что в те даты не находился в Великобритании — я тогда был в Тунисе, у меня были штампы в паспорте. Но они ответили, что не могут поставить мои слова выше официальных данных полиции», — рассказал он.

История началась в 2019 году, когда Баттик поехал в Лондон и там потерял свою ID-карту. Он не придал этому значения: подал заявление на новый документ и продолжил обучение в Бонне.

Через два года, когда у него уже были два предложения о работе, стандартная проверка выявила записи в британской криминальной базе — и работодатели отказались от сотрудничества.

Позже выяснилось: начиная с 2021 года, другой человек совершал преступления в Великобритании, используя данные украденного удостоверения. Его даже приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Но и после этого в досье Баттика продолжали появляться новые правонарушения — в частности, за ношение холодного оружия.

Еще в 2022 году британский судья обратился в лондонскую полицию с просьбой очистить дело Баттика, назвав ситуацию «хаосом, который продолжает разрушать жизнь молодого человека». Однако уголовные записи до сих пор не удалены.

«Я не могу жить дальше, не зная, когда это закончится. Я сам писал в полицию и суды, но процесс затягивается», — говорит Рами.

В полиции Лондона подтвердили, что знают об этом деле и «продолжают работать с другими ведомствами, чтобы урегулировать ситуацию».

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Германия паспорт документы ID-паспорт Великобритания

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