Очередное ДТП с автобусом и грузовиком — на Львовщине семеро пассажиров в больнице

Во Львовской области семеро пассажиров автобуса пострадали в результате столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в области.
По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта, около 21:40, на автодороге «Тернополь – Львов – Рава-Руська» в селе Плугов Золочевского района.
Как предварительно установили в полиции, произошло столкновение автобуса Neoplan и грузовика MAN.
В результате ДТП телесные повреждения получили и были доставлены в медицинские учреждения семеро пассажиров автобуса:
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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