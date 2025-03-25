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Очередное ДТП с автобусом и грузовиком — на Львовщине семеро пассажиров в больнице

11:28, 25 марта 2025
Как предварительно установили в полиции, произошло столкновение автобуса Neoplan и грузовика MAN.
Очередное ДТП с автобусом и грузовиком — на Львовщине семеро пассажиров в больнице
Источник фото: Отдел коммуникации полиции Львовской области
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Во Львовской области семеро пассажиров автобуса пострадали в результате столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в области.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта, около 21:40, на автодороге «Тернополь – Львов – Рава-Руська» в селе Плугов Золочевского района.

Как предварительно установили в полиции, произошло столкновение автобуса Neoplan и грузовика MAN.

В результате ДТП телесные повреждения получили и были доставлены в медицинские учреждения семеро пассажиров автобуса:

  • 14-летняя девочка и две женщины в возрасте 40 и 48 лет — из Винницкой области,
  • 38-летняя женщина и 52-летний мужчина — из Черкасской области,
  • 53-летняя жительница Днепропетровской области,
  • 37-летний житель Хмельницкой области.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что на автодороге Киев – Чоп автобус попал в ДТП, есть пострадавшие – фото.

А в Вишневом под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами в результате ДТП, фото.

Кроме того, на Полтавщине автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, есть погибший.

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