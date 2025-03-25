Чергова ДТП з автобусом та вантажівкою – на Львівщині семеро пасажирів в лікарні

У Львівській області семеро пасажирів автобуса постраждали внаслідок зіткнення з вантажівкою. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції у області.
За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня, близько 21:40, на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району.
Як попередньо встановили у поліції, відбулося зіткнення автобуса Neoplan та вантажівки MAN.
Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів семеро пасажирів автобуса:
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Раніше стало відомо, що на автодорозі Київ – Чоп автобус потрапив в ДТП, є потерпілі – фото.
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Крім того, на Полтавщині автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою, є загиблий.
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