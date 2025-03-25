Чергова ДТП з автобусом та вантажівкою – на Львівщині семеро пасажирів в лікарні

Як попередньо встановили у поліції, відбулося зіткнення автобуса Neoplan та вантажівки MAN.

Джерело фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

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У Львівській області семеро пасажирів автобуса постраждали внаслідок зіткнення з вантажівкою. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції у області.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня, близько 21:40, на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району.

Як попередньо встановили у поліції, відбулося зіткнення автобуса Neoplan та вантажівки MAN.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів семеро пасажирів автобуса:

14-річна дівчина та дві жінки віком 40 і 48 років – із Вінницької області,

38-річна жінка та 52-річний чоловік – із Черкаської області,

53-річна жителька Дніпропетровської області,

37-річний мешканець Хмельницької області.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше стало відомо, що на автодорозі Київ – Чоп автобус потрапив в ДТП, є потерпілі – фото.

А у Вишневому під Києвом перевернулася маршрутка з пасажирами в результаті ДТП, фото.

Крім того, на Полтавщині автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою, є загиблий.

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