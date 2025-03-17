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У Вишневому під Києвом перевернулася маршрутка з пасажирами в результаті ДТП, фото

12:07, 17 березня 2025
Відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.
У Вишневому під Києвом перевернулася маршрутка з пасажирами в результаті ДТП, фото
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У Київщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП на Бучанщині, внаслідок якої травмовані люди. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 8 години 17 березня на одній з доріг у місті Вишневе.

Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася. За попередньою інформацією постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події наразі працюють правоохоронці. Згодом буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

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