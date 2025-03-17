У Вишневому під Києвом перевернулася маршрутка з пасажирами в результаті ДТП, фото

Відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП на Бучанщині, внаслідок якої травмовані люди. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці близько 8 години 17 березня на одній з доріг у місті Вишневе.

Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася. За попередньою інформацією постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події наразі працюють правоохоронці. Згодом буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.