В Україні пропонують запровадити банк фінансової інклюзії, що буде обслуговувати клієнтів, які через війну не мають стійкого доступу до фінансових послуг

Законопроектом пропонується створити новий вид банку в Україні – банк фінансової інклюзії, що передбачає можливість отримання його клієнтами фінансових, платіжних, супровідних послуг на малонаселених та важкодоступних територіях

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада розгляне законопроект щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні 13018-д. У проекті пропонується створення в Україні банків фінансової інклюзії, які надаватимуть клієнтам фінансові, платіжні, супровідні послуги, в тому числі на малонаселених та важкодоступних територіях.

Як зазначають автори, воєнні дії призводять серед іншого до важких наслідків у сфері доступу населення та мікропідприємств до фінансових послуг, а саме: безпосередні втрати мережі банківських відділень через руйнування; скорочення відділень банків через безпекові ризики, втрата рентабельності; збільшення навантаження на відділення банків в більш безпечних регіонах країни через внутрішню міграцію; зниження рівня доступності обслуговування в працюючих відділеннях банків, як в прифронтових, так і в тилових регіонах, через переривання електропостачання та зв’язку; проблеми використання дистанційного обслуговування через відсутність зв’язку; зростання кількості осіб, які через соціально-економічні фактори втрачають можливість користуватися стандартними банківськими послугами.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення мережа відділень банків України скоротилась на 1582 одиниці, працюючих банкоматів – на 2579 одиниць.

Зазначені обставини негативно вплинули на фінансову інклюзію як громадян України, так і мікропідприємств, особливо у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

Метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, метою діяльності яких буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

Законопроект розроблений на виконання пункту 64 Меморандуму з МВФ, який передбачає підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії.

Законопроектом пропонується:

запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, визначену за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим Національним банком України, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

для забезпечення фокусу на відповідні цільові групи клієнтів обмежити банки фінансової інклюзії у проведенні операцій на ринках капіталу, а також встановити обмеження щодо загального обсягу кредитних коштів, які можуть надаватись одному позичальнику;

надати право банку фінансової інклюзії надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги поза межами приміщення банку (відділення банку), а у разі залучення комерційного агента – за межами приміщення, в якому комерційний агент надає послуги, в порядку погодженому Національним банком України;

визначити процедуру отримання обмеженої банківської ліцензії банка фінансової інклюзії для новостворених установ, а також переоформлення банківських ліцензій діючих банків у обмежену ліцензію банка фінансової інклюзії;

передбачити процедуру переоформлення банківських ліцензій діючих банків у обмежену ліцензію банка фінансової інклюзії, яка передбачає подання разом із заявою про переоформлення ліцензії статуту банку, стратегії банку фінансової інклюзії та бізнес-плану на три роки;

передбачити, що банк фінансової інклюзії автоматично набуває статусу уповноваженого банку через який здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, з дня видачі їй обмеженої банківської ліцензії;

внести зміни до статті 11 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», передбачивши, що Нацбанк з урахуванням специфіки діяльності банків фінансової інклюзії встановлює для них особливості здійснення належної перевірки клієнтів, надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів, а також особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями;

рекомендувати Нацбанку забезпечити можливість банкам, юридичним особам, які отримали ліцензію Нацбанку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, здійснювати перевезення валютних цінностей між підрозділами банку фінансової інклюзії та між підрозділами комерційного агента банку фінансової інклюзії тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.