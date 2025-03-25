В Украине предлагают ввести банк финансовой инклюзии, который будет обслуживать клиентов, не имеющих устойчивого доступа к финансовым услугам из-за войны

Законопроектом предлагается создать в Украине новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который предусматривает возможность предоставления его клиентам финансовых, платежных и сопутствующих услуг на малонаселенных и труднодоступных территориях.

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Верховная Рада рассмотрит законопроект о развитии финансовой инклюзии в Украине №13018-д. В проекте предлагается создание в Украине банков финансовой инклюзии, которые будут предоставлять клиентам финансовые, платежные и сопутствующие услуги, в том числе на малонаселенных и труднодоступных территориях.

Как отмечают авторы, военные действия приводят, в частности, к тяжелым последствиям в сфере доступа населения и микропредприятий к финансовым услугам, а именно: прямые потери сети банковских отделений из-за разрушений; сокращение отделений банков из-за рисков безопасности и утраты рентабельности; увеличение нагрузки на отделения банков в более безопасных регионах страны из-за внутренней миграции; снижение уровня доступности обслуживания в работающих отделениях банков как в прифронтовых, так и в тыловых регионах из-за перебоев с электроснабжением и связью; проблемы с использованием дистанционного обслуживания из-за отсутствия связи; рост числа лиц, которые из-за социально-экономических факторов теряют возможность пользоваться стандартными банковскими услугами.

В частности, с начала полномасштабного вторжения сеть отделений банков Украины сократилась на 1582 единицы, работающих банкоматов – на 2579 единиц.

Указанные обстоятельства негативно повлияли на финансовую инклюзию как граждан Украины, так и микропредприятий, особенно в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также среди социально уязвимых групп населения.

Целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины нового вида поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии, целью деятельности которых будет обеспечение надлежащего доступа к финансовым услугам как для граждан Украины (в частности социально уязвимых групп населения), так и для микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (например, в высокогорных регионах).

Законопроект разработан во исполнение пункта 64 Меморандума с МВФ, который предусматривает подготовку законодательного предложения о специализированной и ограниченной банковской лицензии.

Законопроектом предлагается:

ввести новый вид банка – банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, основным заданием которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые в настоящее время не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения);

предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, годовой доход которых от любой деятельности за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, определенную по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления;

для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения на общий объем кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику;

предоставить право банку финансовой инклюзии предоставлять своим клиентам (кроме банков) финансовые услуги за пределами помещения банка (отделения банка), а в случае привлечения коммерческого агента – за пределами помещения, в котором коммерческий агент предоставляет услуги, в порядке, согласованном с Национальным банком Украины;

определить процедуру получения ограниченной банковской лицензии банка финансовой инклюзии для вновь созданных учреждений, а также переоформление банковских лицензий действующих банков в ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии;

предусмотреть процедуру переоформления банковских лицензий действующих банков в ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии, которая предусматривает подачу вместе с заявлением о переоформлении лицензии устава банка, стратегии банка финансовой инклюзии и бизнес-плана на три года;

предусмотреть, что банк финансовой инклюзии автоматически приобретает статус уполномоченного банка, через который осуществляются выплаты пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, с дня выдачи ему ограниченной банковской лицензии;

внести изменения в статью 11 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предусмотрев, что Нацбанк с учетом специфики деятельности банков финансовой инклюзии устанавливает для них особенности проведения надлежащей проверки клиентов, надежные источники для проведения надлежащей проверки клиентов, а также особенности установления выгодополучателей по финансовым операциям;

рекомендовать Нацбанку обеспечить возможность банкам, юридическим лицам, получившим лицензию Нацбанка на осуществление операций с наличными и осуществляющим деятельность по инкассации средств и перевозке валютных ценностей, осуществлять перевозку валютных ценностей между подразделениями банка финансовой инклюзии и между подразделениями коммерческого агента банка финансовой инклюзии и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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