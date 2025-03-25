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Апелляционный суд отказал плательщику алиментов в удовлетворении иска об изменении способа их взимания и размера ежемесячных выплат - детали дела

12:40, 25 марта 2025
Плательщик алиментов лишен возможности влиять на избрание способа взыскания алиментов, но может обратиться в суд с иском об уменьшении их размера.
Апелляционный суд отказал плательщику алиментов в удовлетворении иска об изменении способа их взимания и размера ежемесячных выплат - детали дела
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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную представителем истца на решение местного суда, которым его доверителю отказано в удовлетворении иска к бывшей жене об изменении способа и размера взимаемых алиментов.

Апеллянт просил отменить обжалуемое решение и принять новое, которым удовлетворить исковые требования.

Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу по следующим основаниям.

Из материалов дела известно, что после расторжения брака между сторонами, местный суд взыскал с истца алименты в пользу бывшей жены на содержание двух малолетних детей.

В новом браке истца родились еще двое детей, что и послужило основанием для обращения в суд с иском к ответчику об изменении способа и размера взимаемых алиментов. Среди основных аргументов истца — неспособность платить алименты в размере, определенном судом, в связи с появлением новой семьи и ростом ее расходов.

Обращаясь в суд с этим иском, истец фактически заявил требование об изменении способа взыскания алиментов, как на основание ее удовлетворения, ссылаясь на изменения своего семейного и материального положения.

Ровенский апелляционный суд разъясняет, что такие требования инициатора иска противоречат действующему законодательству. Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка взыскания алиментов» от 17 мая 2017 г. № 2037-III, были внесены изменения в Семейный кодекс Украины.

Согласно абз. второго ч. 3 ст. 181 этого Кодекса способ удержания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

Следовательно, именно взыскателю алиментов предоставлено исключительное право выбора и инициирование дальнейшего изменения в судебном порядке способа взыскания алиментов — в доле от дохода плательщика или в твердой денежной валюте.

В свою очередь, плательщик алиментов лишен возможности влиять на избрание способа взыскания алиментов, но может обратиться в суд с иском об уменьшении их размера.

Поскольку истец не заявлял требований об уменьшении размера алиментов в пределах способа их взыскания, определенного соответствующим судебным решением, его исковые требования не подлежат удовлетворению.

Верховный Суд в постановлении от 18 сентября 2019 года по гражданскому делу № 755/14073/16-ц подтвердил, что положениями Семейного кодекса Украины предусмотрена только возможность изменения размера алиментов, а не установленного способа их взыскания, то есть уменьшение или увеличение размера алиментов, истец, невозможно.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 27 февраля по делу № 570/4535/24 (производство № 22-ц/4815/325/25).

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