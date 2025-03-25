Будут судить правоохранителя из Одесской области, который за $7 тысяч переправлял уклонистов в непризнанное Приднестровье

Фигурант предлагал военнообязанным нелегальный выезд в непризнанное Приднестровье в обход официальных пунктов пропуска.

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В Одесской области будут судить правоохранителя, который пытался наладить незаконный бизнес по переправке уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, фигурант искал мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагал им нелегальный выезд в непризнанное Приднестровье в обход официальных пунктов пропуска. Стоимость такой «услуги» составляла 7 тысяч долларов.

Указывается, что правоохранитель обещал лично провести уклонистов ночью к определённому месту на границе и показать, как самостоятельно пересечь её вне контроля служб. Он утверждал, что уже неоднократно организовывал такие переправки.

В январе 2025 года ГБР задержало злоумышленника во время получения всей суммы — 7 тысяч долларов — за обещанную помощь.

Правоохранителя обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.

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