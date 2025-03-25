Судитимуть правоохоронця з Одещини, який за $7 тисяч переправляв ухилянтів до невизнаного Придністров’я

Фігурант пропонував військовозобов’язаним нелегальний виїзд до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.

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В Одеській області судитимуть правоохоронця, який намагався налагодити незаконний бізнес з переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, фігурант шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, та пропонував їм нелегальний виїзд до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість такої «послуги» становила 7 тисяч доларів.

Вказується, що правоохоронець обіцяв особисто провести ухилянтів уночі до визначеного місця на кордоні та показати, як самостійно перейти його поза контролем служб. Він стверджував, що вже неодноразово організовував такі переправлення.

У січні 2025 року ДБР затримало зловмисника під час отримання повної суми — 7 тисяч доларів — за обіцяну допомогу.

Правоохоронця обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

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