Агентство США з глобальних медіа виділить частину гранту Радіо Свобода

USAGM погодилося виділити частину гранту Радіо Свобода.

Джерело фото: EPA / MARTIN DIVISEK

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Агентство США з глобальних медіа (USAGM) погодилося виділити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) частину коштів, виділених Конгресом. Про це повідомили у Радіо Свобода.

Радіо Свобода отримає 7,46 мільйона доларів, які покриють період із 1 по 14 березня. Кошти мають бути переведені до 26 березня.

Як вказується, на судовому засіданні 24 березня юрист Департаменту юстиції, що представляє USAGM, Ебігейл Стаут зазначила, що грантова угода між USAGM і РВЄ/РС, як зазначено в Законі про міжнародне мовлення, дає агентству право розірвати угоду, якщо RFE/RL не дотримується положень, викладених у ній.

«Таким чином, закон фактично передбачає, що агентство може припинити дію гранту», – сказала вона.

В свою чергу, один з адвокатів РВЄ/РС Девід Зайонц заявив, що «не було б жодного сенсу» для Конгресу затверджувати фінансування лише для того, щоб агентства могли робити все, що їм заманеться.

Нагадаємо, що Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадовців USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для RFE/RL.

У скарзі стверджується, що відмова в наданні RFE/RL коштів, виділених Конгресом, порушує федеральні закони, в тому числі Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами. Справа розглядається в Окружному суді округу Колумбія.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

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