Практика судов
  1. В мире

Агентство США по глобальным СМИ выделит часть гранта Радио Свобода

10:52, 25 марта 2025
USAGM согласилось выделить часть гранта Радио Свобода.
Агентство США по глобальным СМИ выделит часть гранта Радио Свобода
Источник фото: EPA / MARTIN DIVISEK
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) согласилось выделить Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) часть средств, выделенных Конгрессом. Об этом сообщили в Радио Свобода.

Радио Свобода получит 7,46 миллиона долларов, которые покроют период с 1 по 14 марта. Средства должны быть перечислены до 26 марта.

Как указывается, на судебном заседании 24 марта юрист Департамента юстиции, представляющий USAGM, Эбигейл Стаут отметила, что грантовое соглашение между USAGM и РСЕ/РС, как указано в Законе о международном вещании, предоставляет агентству право расторгнуть соглашение, если RFE/RL не соблюдает изложенные в нем положения..

«Таким образом, закон фактически предусматривает, что агентство может прекратить действие гранта», – сказала она.

В свою очередь, один из адвокатов РСЕ/РС Дэвид Зайонц заявил, что «не было бы никакого смысла» для Конгресса утверждать финансирование только для того, чтобы агентства могли делать все, что им вздумается.

Напомним, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL. Об этом говорится в сообщении издания.

В жалобе утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами. Дело рассматриваеться в Окружном суде округа Колумбия.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США деньги СМИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва