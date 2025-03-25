Агентство США по глобальным СМИ выделит часть гранта Радио Свобода

USAGM согласилось выделить часть гранта Радио Свобода.

Источник фото: EPA / MARTIN DIVISEK

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Агентство США по глобальным СМИ (USAGM) согласилось выделить Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) часть средств, выделенных Конгрессом. Об этом сообщили в Радио Свобода.

Радио Свобода получит 7,46 миллиона долларов, которые покроют период с 1 по 14 марта. Средства должны быть перечислены до 26 марта.

Как указывается, на судебном заседании 24 марта юрист Департамента юстиции, представляющий USAGM, Эбигейл Стаут отметила, что грантовое соглашение между USAGM и РСЕ/РС, как указано в Законе о международном вещании, предоставляет агентству право расторгнуть соглашение, если RFE/RL не соблюдает изложенные в нем положения..

«Таким образом, закон фактически предусматривает, что агентство может прекратить действие гранта», – сказала она.

В свою очередь, один из адвокатов РСЕ/РС Дэвид Зайонц заявил, что «не было бы никакого смысла» для Конгресса утверждать финансирование только для того, чтобы агентства могли делать все, что им вздумается.

Напомним, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL. Об этом говорится в сообщении издания.

В жалобе утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами. Дело рассматриваеться в Окружном суде округа Колумбия.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

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