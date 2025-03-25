Помощь родителям – не выбор, а обязанность: как заставить детей платить алименты

Если совершеннолетние дети отказываются материально поддерживать родителей, они имеют право обратиться в суд и потребовать алименты на свое содержание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательством определено, что совершеннолетние дети обязаны материально поддерживать своих родителей, если те в этом нуждаются. Если дети не желают делать это добровольно, родители могут обратиться в суд и взыскать алименты на свое содержание.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной помощи рассказали, как родителям взыскать алименты на свое содержание.

Когда родители могут обратиться в суд

Они нетрудоспособны (пенсионеры или лица с инвалидностью);

У них есть реальная потребность в материальной помощи;

Между ними и ребенком имеется кровное родство или ребенок был усыновлен;

Ребенок совершеннолетний и имеет возможность помогать.

Иск можно подавать как к одному ребенку, если другие помогают добровольно, так и ко всем сразу.

Как суд устанавливает размер алиментов

При определении суммы алиментов учитываются:

материальное и семейное положение как детей, так и родителей;

возможность получения родителями помощи от других детей, супруга/супруги или собственных родителей;

доход родителей (пенсия, льготы, субсидии) и наличие имущества, которое может приносить доход.

Размер алиментов может быть назначен в фиксированной сумме или в проценте от дохода детей.

Что еще учитывает суд

Суд также учитывает, добросовестно ли родители платили алименты на содержание ребенка, как исполняли свои родительские обязанности и другие обстоятельства.

Какая ответственность предусмотрена для детей за уклонение от уплаты алиментов

От выполнения общественно полезных работ и штрафа до ограничения свободы до 2 лет. Также дети могут быть отстранены от права наследования по закону.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.