Помощь родителям – не выбор, а обязанность: как заставить детей платить алименты

Законодательством определено, что совершеннолетние дети обязаны материально поддерживать своих родителей, если те в этом нуждаются. Если дети не желают делать это добровольно, родители могут обратиться в суд и взыскать алименты на свое содержание.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной помощи рассказали, как родителям взыскать алименты на свое содержание.
Когда родители могут обратиться в суд
Иск можно подавать как к одному ребенку, если другие помогают добровольно, так и ко всем сразу.
Как суд устанавливает размер алиментов
При определении суммы алиментов учитываются:
Размер алиментов может быть назначен в фиксированной сумме или в проценте от дохода детей.
Что еще учитывает суд
Суд также учитывает, добросовестно ли родители платили алименты на содержание ребенка, как исполняли свои родительские обязанности и другие обстоятельства.
Какая ответственность предусмотрена для детей за уклонение от уплаты алиментов
От выполнения общественно полезных работ и штрафа до ограничения свободы до 2 лет. Также дети могут быть отстранены от права наследования по закону.
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