Военнообязанный отказался от мобилизации, потому что не согласен с решением ВЛК — что решил суд

Однако мужчина не обжаловал решение ВЛК, хотя имел такую ​​возможность.

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В Днепропетровской области судили военнообязанного, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Приговор по делу № 189/1458/24 вынес Покровский районный суд Днепропетровской области.

Как указано в материалах дела, 16 мая 2024 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к мобилизации.

В тот же день обвиняемому пытались вручить повестку, однако он категорически отказался от мобилизации. Также он написал заявление об отказе от службы в армии во время военного положения.

На суде военнообязанный признал вину, но заявил, что не согласен с решением ВЛК, признавшей его годным к военной службе.

Житель Днепропетровщины утверждал, что у него есть «проблемы со здоровьем» и настаивал, что прошел ВЛК «за полчаса». Подсудимый добавил, что, несмотря на свои убеждения, решение комиссии он не обжаловал, хотя имел такую возможность.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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