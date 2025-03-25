На Николаевщине начали ремонт прифронтовой дороги

На участках автомобильной дороги, проходящей по территории деоккупированных общин, ремонтируют дорожное покрытие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Николаевщине начали ремонт участка прифронтовой дороги. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры области.

В частности, как указывается, на участках автомобильной дороги, проходящей по территории деоккупированных общин, ремонтируют дорожное покрытие с использованием горячих асфальтобетонных смесей и щебеночно-песчаных смесей.

В Службе восстановления объяснили, что это направление используется не только для ежедневных поездок граждан и перевозки грузов, но и для организации эффективных эвакуационных маршрутов.

«Выполнение дорожного ремонта чрезвычайно важно, особенно в условиях военного положения, ведь качество дорожной инфраструктуры является определяющим фактором, который влияет на скорость реагирования спасательных служб, медицинской помощи и гуманитарных организаций», – добавили в Службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.