Переговоры между США и РФ будут продолжены, к ним привлекут ООН и отдельные страны

В РФ заявили, что ООН и другие государства будут привлечены к обсуждению прекращения войны.

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Переговоры между США и РФ будут продолжены, к ним привлекут ООН и некоторые страны.

Как отметил представитель российской делегации Григорий Карасин, прошедшие переговоры были насыщенными, но непростыми. Стороны обсудили многие вопросы, но не пришли к согласию по всем из них, хотя подробности он не раскрыл.

Переговоры между представителями Москвы и Вашингтона состоялись 24 марта. Карасин, заявления которого приводят в СМИ, охарактеризовал встречу как «непростую, но полезную».

Ожидается, что по итогам переговоров будет обнародовано совместное заявление.

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