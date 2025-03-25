Как госслужащим интегрировать искусственный интеллект в ежедневную работу - рекомендации от Минцифры

Чиновник + искусственный интеллект = эффективность: формула от Минцифры.

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Вице-премьер по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился личным опытом использования искусственного интеллекта в повседневной работе и призвал госслужащих активнее внедрять ИИ-инструменты.

«ChаtGPT уже вытеснил Google на моем рабочем столе. Я использую его для поиска и систематизации информации каждый день», — заявил Федоров.

По его словам, недавно ему нужно было быстро погрузиться в сложную тему — формирование политики для разработки новой операционной модели для Минцифры. Вместо того чтобы самостоятельно перечитывать десятки источников, он привлек искусственный интеллект.

«Я спросил у ChatGPT о 20 лучших книгах на эту тему, купил их в PDF-формате и загрузил в NotebookLM — AI-сервис от Google для анализа текстов. Через несколько дней у меня уже были инсайты из каждой из них», — рассказал министр.

Благодаря такому подходу, по словам Федорова, он прочитал только две книги из двадцати — те, что показались наиболее информативными. Это сэкономило недели, а возможно, и месяцы работы.

«Советую попробовать NotebookLM. Загружаете книгу, задаете вопросы и сразу понимаете, есть ли в ней нужная вам информация. Это конкретный инструмент для ускорения работы», — отметил он.

Федоров подчеркнул, что без внедрения искусственного интеллекта Украина рискует отстать от остального мира. Поэтому команда Минцифры сейчас сосредоточена именно на развитии ИИ-направления.

Недавно команда Минцифры подготовила специальное пособие с рекомендациями, как госслужащим эффективно использовать искусственный интеллект в работе.

«Мы создали документ с советами для госслужащих, как использовать AI в работе. Это классная шпаргалка — и для новичков, и для техногиков. Пользуйтесь», — подытожил министр.

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