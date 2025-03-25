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Як держслужбовцям інтегрувати штучний інтелект у щоденну роботу — рекомендації від Мінцифри

10:34, 25 березня 2025
Чиновник + штучний інтелект = ефективність: формула від Мінцифри.
Як держслужбовцям інтегрувати штучний інтелект у щоденну роботу — рекомендації від Мінцифри
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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився особистим досвідом використання штучного інтелекту у щоденній роботі та закликав держслужбовців активніше впроваджувати ШІ-інструменти.

«ChаtGPT вже витіснив Google на моєму робочому столі. Я використовую його для пошуку й систематизації інформації щодня», — заявив Федоров.

За його словами, нещодавно йому потрібно було швидко заглибитись у складну тему — формування політики для розробки нової операційної моделі для Мінцифри. Замість того, щоб самостійно перечитувати десятки джерел, він залучив штучний інтелект.

«Я спитав у ChatGPT про 20 найкращих книг на цю тему, купив їх у PDF-форматі й завантажив у NotebookLM — AI-сервіс від Google для аналізу текстів. Через кілька днів мав інсайти з кожної з них», — розповів міністр.

Завдяки цьому підходу Федоров розповів, що прочитав лише дві книги з двадцяти — ті, що виявились найбільш інформативними. Це зекономило тижні, а можливо й місяці роботи.

«Раджу спробувати NotebookLM. Завантажуєте книгу, ставите питання й одразу розумієте, чи є там потрібна вам інформація. Це конкретний інструмент для пришвидшення роботи», — зазначив він.

Федоров наголосив, що без впровадження штучного інтелекту Україна ризикує відстати від світу. Тому команда Мінцифри нині зосереджена саме на розвитку напрямку ШІ.

Нещодавно команда Мінцифри підготувала спеціальний посібник із порадами, як держслужбовцям ефективно використовувати штучний інтелект у роботі.

«Ми створили документ з порадами для держслужбовців, як використовувати AI в роботі. Це класна шпаргалка — і для новачків, і для техногіків. Користуйтеся», — підсумував міністр.

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