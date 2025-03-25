Президент Аргентини Хав'єр Мілей розпорядився оприлюднити архіви про нацистів, які втекли до країни

Хав'єр Мілей розпорядився оприлюднити архіви про нацистів, які втекли до країни після Другої світової війни.

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Президент Аргентини Хав'єр Мілей наказав відкрити доступ до всіх документів, що стосуються нацистів, які втекли до країни після Другої світової війни. Про це в інтерв'ю DNews розповів голова аргентинського уряду Гільєрмо Франкос.

«Все ще є документи, які не були оприлюднені, що насамперед стосуються банківських операцій. Президент Мілей на прохання американського сенатора Стіва Дейнса дав вказівку відкрити доступ до всіх документів, які можуть мати будь-який державний орган», — заявив Франкос.

За його словами, найважливіші документи щодо нацистів можуть бути у розпорядженні Міноборони країни.

Раніше офіційний представник адміністрації президента Аргентини Мануель Адорні заявляв, що Мілей наказав розсекретити всі документи, пов'язані з діями збройних сил країни під час військового режиму (1976–1983).

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