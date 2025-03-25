Онлайн-купівля квитків 3-й день недоступна — Укрзалізниця продовжує відновлювати роботу сервісів після кібератаки

Каси працюють в посиленому режимі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака.

Над відновленням всіх систем працювали всю минулу добу та наразі продовжують, онлайн-продаж досі недоступний.

Станом на ранок 25 березня стало відомо, що команди "Укрзалізниці", партнерів та провідних експертів продовжують відновлення онлайн-сервісів.

"У безпечному середовищі розгорнуто резервну інфраструктуру, підготовлено всі компоненти безпосередньо для перезапуску з резервних копій критичних систем, триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація усіх потенційних шкідливих елементів. Відновлюються складні зв'язки між різними системами", - сказано в повідомленні УЗ.

Зазначається, що каси на всіх вокзалах продовжують працювати в посиленому режимі з розширеними графіками. Наприклад, у Києві 24 березня було відкрито 18 кас замість звичних 8. Всі поїзди продовжують рух чітко за графіком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.