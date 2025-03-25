Онлайн-покупка билетов 3-й день недоступна — Укрзализныця продолжает возобновлять работу сервисов после кибератаки

Кассы работают в усиленном режиме.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзализныци. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака.

Над восстановлением всех систем работали все прошедшие сутки и продолжают, онлайн-продажа до сих пор недоступна.

По состоянию на утро 25 марта стало известно, что команды "Укрзализныци", партнеров и ведущих экспертов продолжают возобновление онлайн-сервисов.

"В безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем, продолжается тщательная диагностика бекапов и идентификация всех потенциальных вредных элементов. Восстанавливаются сложные связи между разными системами", - говорится в сообщении УЗ.

Кассы на всех вокзалах продолжают работать в усиленном режиме с расширенными графиками. К примеру, в Киеве 24 марта было открыто 18 касс вместо привычных 8. Все поезда продолжают движение четко по графику.

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