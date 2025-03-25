Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился обнародовать архивы о нацистах, бежавших в страну

Хавьер Милей распорядился обнародовать архивы о нацистах, которые сбежали в страну после Второй мировой войны.

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Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился открыть доступ ко всем документам, касающимся нацистов, которые сбежали в страну после Второй мировой войны. Об этом в интервью DNews рассказал глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.

«Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе американского сенатора Стива Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», — заявил Франкос.

По его словам, наиболее важные документы, касающиеся нацистов, могут быть в распоряжении Минобороны страны.

Ранее официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни заявлял, что Милей распорядился рассекретить все документы, связанные с действиями вооруженных сил страны во время военного режима (1976–1983).

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