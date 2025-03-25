У РФ заявили, що ООН та інші держави залучать до обговорення припинення війни.

Ілюстративне зображення. Джерело фото: Getty Images

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Перемовини між США та РФ триватимуть, до них залучать ООН і окремі країни.

Як наголосив представник російської делегації Григорій Карасін, минулі переговори були насиченими, але непростими. Сторони обговорили багато питань, але не дійшли згоди щодо всіх із них, хоча подробиці він не розкрив.

Переговори між представниками Москви та Вашингтона відбулися 24 березня. Карасін, заяви якого наводять у ЗМІ, охарактеризував зустріч як «непросту, але корисну».

Очікується, що за підсумками переговорів буде оприлюднена спільна заява.

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