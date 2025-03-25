На Миколаївщині розпочали ремонт прифронтової дороги

На ділянках автомобільної дороги, яка проходить територією деокупованих громад, ремонтують дорожнє покриття.

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На Миколаївщині розпочали ремонт ділянки прифронтової дороги. Про це заявили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області.

Зокрема, як вказується, на ділянках автомобільної дороги, яка проходить територією деокупованих громад, ремонтують дорожнє покриття з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей та щебенево-піщаних сумішей.

У Службі відновлення пояснили, що цей напрямок використовується не лише для щоденних поїздок громадян і перевезення вантажів, а також для організації ефективних евакуаційних маршрутів.

«Виконання дорожнього ремонту є надзвичайно важливим, особливо в умовах воєнного стану, адже якість дорожньої інфраструктури є визначальним чинником, що впливає на швидкість реагування рятувальних служб, медичної допомоги та гуманітарних організацій», - додали у Службі.

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