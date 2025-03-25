Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо не згоден із рішенням ВЛК — що вирішив суд

Однак чоловік не оскаржував рішення ВЛК, хоча мав таку можливість.

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На Дніпропетровщині судили військовозобов’язаного, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 189/1458/24 виніс Покровський районний суд Дніпропетровської області.

Як вказується у матеріалах справи, 16 травня 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації.

Того ж дня обвинуваченому намагалися вручити повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації. Також він написав заяву про відмову від служби в армії під час воєнного стану.

На суді військовозобов’язаний провину визнав, проте заявив, що не згоден із рішенням ВЛК, яка визнала його придатним до проходження військової служби.

Житель Дніпропетровщини стверджував про «проблеми зі здоров'ям» і наполягав, що ВЛК він пройшов «за пів години». Підсудний додав, що попри свої переконання, рішення ВЛК він не оскаржував, хоча мав таку можливість.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

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