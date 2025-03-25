Допомога батькам — не вибір, а обов’язок: як змусити дітей платити аліменти

Якщо повнолітні діти відмовляються матеріально підтримувати батьків, ті мають право звернутися до суду та вимагати аліменти на своє утримання.

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Законодавством визначено, що повнолітні діти зобов’язані матеріально підтримувати своїх батьків, якщо вони цього потребують. Якщо діти не бажають це робити добровільно, батьки можуть звернутися до суду і стягнути аліменти на своє утримання.

У Координаційному центрі з надання безоплатної допомоги розповіли, як батькам стягнути аліменти на своє утримання.

Коли батьки можуть звернутись до суду

Вони непрацездатні (пенсіонери або особи з інвалідністю);

У них є реальна потреба в матеріальній допомозі;

Є кровне споріднення між ними і дитиною чи дитина була усиновлена;

Дитина повнолітня та має можливість допомагати.

Подавати позов можна як до однієї дитини, якщо інші допомагають добровільно, так і до всіх одразу.

Як суд встановлює розмір аліментів

При визначенні суми аліментів враховуються:

матеріальний і сімейний стан як дітей і батьків;

можливість отримання батьками допомоги від інших дітей, чоловіка/дружини або власних батьків;

дохід батьків (пенсія, пільги, субсидії) та наявність майна, що може приносити дохід.

Розмір аліментів може бути призначений у фіксованій сумі або відсотку від доходу дітей.

Що ще враховує суд

Суд також враховує, чи сумлінно батьки сплачували аліменти на утримання дитини, як виконували свої батьківські обов’язки та інші обставини.

Яка відповідальність передбачена для дітей за ухилення від сплати аліментів

Від виконання суспільно корисних робіт та штрафу до обмеження волі до 2 років. Також діти можуть бути усунені від права спадкування за законом.

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