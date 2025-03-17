На автодороге Киев – Чоп автобус попал в ДТП, есть пострадавшие – фото

В настоящее время движение частично затруднено в направлении города Ровно.

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В Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Как сообщили в Патрульной полиции Украины, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на 126 км автодороги М-06 Киев — Чоп неподалеку от села Березина, Житомирской области.

В настоящее время движение частично затруднено в направлении города Ровно и осуществляется по крайней правой полосе.

В полиции не сообщают предварительную информацию, в частности, кто пострадал и что могло стать причиной ДТП. Однако на фото видно, что и двухэтажный автобус, и легковушка получили значительные повреждения.

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