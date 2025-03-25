Втрачена ID-карта зруйнувала життя: 24-річного німця вважають злочинцем через крадія, що скористався його документами

Через крадіжку ID-карти поліція помилково внесла 24-річного німця до бази злочинців, і тепер він роками не може відновити свою репутацію та знайти роботу.

Фото: AFP

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У Німеччині 24-річний Рамі Баттік вже кілька років не може влаштуватися на роботу. Причина — у його кримінальному досьє у Великій Британії, яке містить дані про злочини, яких він ніколи не вчиняв. Як виявилось, його особистість використав злочинець, який користувався його документами. Про це повідомляє Der Spiegel.

У британській поліційній базі на ім’я Баттіка фігурують звинувачення в шахрайстві, кермуванні без водійського посвідчення та носінні ножа в громадському місці. Втім, сам хлопець стверджує, що ніколи не був причетний до жодного з цих інцидентів. Його слова підтверджують і відповідні штампи в закордонному паспорті — на час злочинів він перебував у Тунісі.

«був шокований. Я показував роботодавцям докази, що не перебував у Британії в ті дати — я тоді був у Тунісі, мав штампи в паспорті. Але вони відповіли, що не можуть поставити мої слова вище за офіційні дані поліції», — розповів він.

Історія бере початок у 2019 році, коли Баттік поїхав до Лондона і там втратив свою ID-карту. Хлопець не надав цьому значення: подав заявку на новий документ і продовжив навчання у Бонні.

Через два роки, коли він уже мав дві пропозиції щодо роботи, стандартна перевірка виявила записи в британській кримінальній базі — і роботодавці відмовились від співпраці.

Згодом з’ясувалося: починаючи з 2021 року, інший чоловік вчиняв злочини у Великій Британії, використовуючи дані викраденого документа. Його навіть засудили до 18 місяців ув’язнення. Але й після цього нові правопорушення — зокрема носіння холодної зброї — продовжили з’являтися в досьє Баттіка.

Ще у 2022 році британський суддя звернувся до поліції Лондона із проханням очистити справу Баттіка, назвавши ситуацію «хаосом, який і далі знищує життя молодої людини». Та, попри це, кримінальні записи досі не видалено.

«Я не можу жити далі, не знаючи, коли це закінчиться. Я сам писав у поліцію та суди, але процес затягується», — каже Рамі.

У поліції Лондона підтвердили, що знають про справу і «працюють разом з іншими відомствами, щоб її вирішити».

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